Orlandina Volley batte Acicastello 3-0 e resta capolista

L’Orlandina Volley consolida la propria leadership nel Girone L del campionato femminile di Serie B2 superando l’ALUS Volley Acicastello con il punteggio di 3-0. L’incontro, disputato al PalaValenti, si è concluso con i parziali di 25-13, 25-18 e 25-22 a favore della formazione di casa, che prosegue così la propria serie di risultati positivi.

La squadra guidata da Valmi Fontanot ha iniziato la partita con un ritmo elevato e una buona organizzazione difensiva. Nel primo set le padrone di casa hanno preso rapidamente il controllo del gioco, sfruttando continuità in attacco e precisione nelle fasi di costruzione. Il parziale si è chiuso con un netto 25-13.

Nel secondo set la formazione ospite ha provato a cambiare l’inerzia della gara, avviando la frazione con maggiore aggressività e riuscendo a portarsi inizialmente in vantaggio. L’Orlandina ha però reagito recuperando il distacco e ristabilendo l’equilibrio del confronto. Nella fase centrale del set le biancazzurre hanno ripreso il controllo del gioco, mantenendo il vantaggio fino al 25-18 conclusivo.

La terza frazione è stata la più equilibrata dell’incontro. Le due squadre sono rimaste vicine nel punteggio per gran parte del set, con scambi prolungati e maggiore intensità. Nelle battute finali la formazione di casa ha trovato i punti necessari per chiudere sul 25-22, evitando il prolungamento della partita.

Il successo consente all’Orlandina Volley di mantenere la prima posizione in classifica nel Girone L, proseguendo il proprio percorso nel campionato con un’ulteriore vittoria ottenuta davanti al pubblico del PalaValenti.

