Antonio Presti celebra le Madri di Librino con le sculture illuminate

Il 12 Maggio, la Festa della Mamma viene celebrata con un omaggio speciale alle madri di Librino da parte del mecenate Antonio Presti, presidente della Fondazione Fiumara d’Arte. L’evento mira a riconoscere il ruolo delle donne non solo come madri, ma anche come membri attivi della società. Le prime due opere del progetto MAGMA, “Amare” e “Sognatrice” dell’artista Fabrizio Corneli, saranno dedicate a loro.

Secondo Presti, le madri di Librino svolgono un ruolo cruciale nell’istruire i loro figli e trasmettere valori sociali. La Fondazione organizzerà un Consiglio di Quartiere il 10 Maggio, coinvolgendo le mamme per illustrare l’istituzione del Museo a cielo aperto d’Arte contemporanea MAGMA.

Il sindaco di Catania, Enrico Trantino, elogia il contributo delle mamme nell’arte di Presti, sottolineando il loro straordinario senso civico e il ruolo fondamentale nella trasmissione di amore e cura alle future generazioni. Concetta Manola, dirigente scolastica dell’I.C. San Giorgio, sottolinea il coinvolgimento attivo delle madri nelle attività extra-scolastiche, evidenziando il loro talento spesso nascosto.

Le mamme, rappresentate da Katia Paradiso, esprimono gratitudine per le opere donate, sottolineando l’importanza di progetti culturali che arricchiscono la vita dei loro figli. Francesco Valenti, presidente della VI Municipalità, conferma il sostegno per trasformare Librino in un museo a cielo aperto, collegandolo ai circuiti turistici della città.

L’inaugurazione delle opere avverrà il 10 Maggio presso I.C. Campanella Sturzo. Le sculture di Corneli, illuminate, mirano a restituire agli abitanti la visione della Bellezza anche di notte. Il progetto di Presti si estende ai condomini, trasformando Librino in un parco artistico all’aperto, come afferma Angelo Sicali, presidente I.A.C.P. della città di Catania.

