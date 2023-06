Liberty Lines annuncia l’assetto estivo con nuovi orari

Liberty Lines, nota azienda leader nel settore del trasporto marittimo veloce dei passeggeri, annuncia l’avvio del suo assetto estivo a partire dalla giornata odierna. Questo significa nuovi orari e un significativo aumento delle partenze giornaliere, offrendo agli utenti un’ampia scelta per spostarsi in Sicilia e non solo.

Il nuovo bando quinquennale promosso dalla Regione Siciliana per i collegamenti tra Sicilia ed Eolie, Egadi, Pantelleria, Pelagie ed Ustica prevede un aumento del 30% delle corse rispetto agli anni precedenti. Questa notizia rappresenta un’importante opportunità di sviluppo per le destinazioni coinvolte, offrendo ai turisti e ai residenti un’ampia libertà di scelta per esplorare i meravigliosi territori della Sicilia.

Con oltre 300 partenze al giorno, Liberty Lines garantisce una maggiore flessibilità agli utenti, consentendo loro di pianificare i loro spostamenti in base alle proprie esigenze. Ma le novità non si fermano qui: a partire dal 24 giugno, la Compagnia inaugurerà anche il collegamento tra la città di Trieste, la Slovenia e la Croazia, ampliando ulteriormente le possibilità di viaggio per i suoi clienti.

