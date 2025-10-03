Regolamento sugli impianti sportivi comunali a disposizione dei cittadini

Il Consiglio comunale di Misterbianco, presieduto da Lorenzo Ceglie, ha approvato con deliberazione n. 74 del 24 settembre 2025 il nuovo Regolamento per la gestione e l’utilizzo degli impianti sportivi comunali. Il documento definisce modalità di accesso, criteri di utilizzo e principi di gestione delle strutture sportive di proprietà dell’ente, con l’obiettivo di garantire trasparenza, efficienza e pari opportunità di fruizione per associazioni, scuole, società e cittadini.

Le strutture interessate comprendono lo stadio “Valentino Mazzola”, recentemente rinnovato, la pista di atletica “Pietro Mennea”, il Palatenda, il campo sportivo “Toruccio La Piana”, attualmente in fase di riqualificazione, e i campetti della contrada Milicia.

«Con l’approvazione di questo regolamento – ha dichiarato il sindaco Marco Corsaro – Misterbianco compie un passo avanti nella valorizzazione dell’impiantistica comunale, ponendo lo sport come strumento di coesione sociale e garantendo ai cittadini strutture moderne e accessibili».

L’assessore allo sport Cristian Drago ha evidenziato che «sono state ascoltate società sportive, scuole e famiglie per giungere a regole chiare e trasparenti, capaci di assicurare parità di accesso e tutela del patrimonio. Lo sport deve essere occasione di incontro e partecipazione».

Sulla stessa linea, la presidente della III Commissione consiliare, Valentina Bonaccorso, ha sottolineato: «Il testo è frutto di un lavoro condiviso, attento alle esigenze del territorio, che mette al centro l’interesse dei cittadini e rafforza la qualità dell’offerta sportiva». Il regolamento entrerà in vigore con la piena esecutività della delibera e sarà disponibile sul portale istituzionale del Comune.

