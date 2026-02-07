Meteo Sicilia, fine settimana con piogge sparse e nubi in aumento

Nel fine settimana la Sicilia sarà interessata da un progressivo peggioramento delle condizioni meteorologiche, legato all’indebolimento dell’area di alta pressione e all’ingresso di correnti più umide di origine occidentale. Sabato la stabilità atmosferica lascerà spazio, soprattutto dalla seconda parte della giornata, a un aumento della nuvolosità con fenomeni deboli e sparsi.

Sui litorali tirrenico, ionico e meridionale i cieli si presenteranno inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, con un incremento delle nubi nel corso del pomeriggio e la possibilità di deboli piogge. Nelle aree interne e sull’Appennino la mattinata sarà caratterizzata da condizioni variabili, seguite da un rapido aumento della copertura nuvolosa con piogge e rovesci localmente a carattere temporalesco, in attenuazione nelle ore serali. I venti soffieranno moderati dai quadranti occidentali, con zero termico attorno ai 2.650 metri. I mari risulteranno generalmente mossi, con il Basso Tirreno tra agitato e molto mosso.

Domenica l’instabilità tenderà a intensificarsi in serata. Sul litorale tirrenico la nuvolosità aumenterà dal pomeriggio, con deboli piogge nelle ore serali. Il settore ionico manterrà condizioni in prevalenza stabili per gran parte della giornata, salvo locali addensamenti in serata. Sul litorale meridionale le nubi aumenteranno progressivamente fino a favorire piogge e rovesci anche temporaleschi. Sull’Appennino la copertura nuvolosa diventerà via via più compatta, con deboli precipitazioni serali, mentre nelle zone interne prevarrà una variabilità con schiarite pomeridiane. In serata sono attese nubi diffuse e piogge deboli. I venti saranno deboli dai quadranti sud-occidentali, con zero termico intorno ai 2.300 metri e mari da molto mossi a mossi. – Fonte 3Bmeteo.

