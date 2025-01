Nuova segreteria aziendale CISL FP al Policlinico di Messina

Si è svolta questa mattina, presso l’aula magna del padiglione NI del Policlinico Universitario Gaetano Martino di Messina, l’elezione degli organismi statutari della segreteria aziendale della CISL FP. Durante l’incontro sono stati ufficialmente costituiti la segreteria aziendale, il coordinamento aziendale delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche, e il coordinamento giovani.

La segretaria generale della CISL FP Messina, Giovanna Bicchieri, ha sottolineato l’importanza di questo evento: “Il Policlinico rappresenta un unicum per la sua complessità, data dall’unione tra azienda ospedaliera e ambito universitario. È la prima volta che la CISL FP di Messina si struttura in maniera così organizzata presso questa sede attraverso l’avvio degli adempimenti statutari.”

L’esito del congresso ha portato alla nomina di Antonino Ferrera come segretario aziendale, affiancato da Cristina Saccà e Davide Papale come membri della segreteria. Il ruolo di coordinatore aziendale per le professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche è stato assegnato a Riccardo Asmetto, mentre Chiara Serra sarà la coordinatrice dei giovani. Massimiliano Miceli è stato nominato rappresentante per la sicurezza dei lavoratori (RLS). Salvatore Feliciotto è stato riconfermato come dirigente responsabile del dipartimento.

Nell’occasione sono stati inoltre designati i delegati al congresso della CISL FP Messina, in programma il prossimo 19 febbraio: Antonino Ferrera e Salvatore Feliciotto. Questo evento segna un passo significativo per il consolidamento organizzativo della CISL FP nel contesto del Policlinico Universitario.

© Riproduzione riservata.

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁