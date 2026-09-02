Capo d’Orlando, Ingrillì: «Azzerata la scopertura bancaria»

I conti del Comune di Capo d’Orlando tornano in equilibrio dopo circa vent’anni caratterizzati da criticità finanziarie e dal ricorso alle anticipazioni di tesoreria. La scopertura bancaria è stata infatti azzerata, portando il saldo del conto corrente comunale a quota zero.

A darne notizia è stato il sindaco Franco Ingrillì, che ha ricondotto il risultato al percorso di risanamento avviato dall’Amministrazione attraverso il Piano di Riequilibrio ventennale. Tra le misure adottate figurano il contenimento della spesa, la razionalizzazione dei servizi e una maggiore attività di recupero dell’evasione relativa ai tributi locali.

L’azzeramento dello scoperto consente inoltre di interrompere il pagamento degli interessi passivi sulle anticipazioni bancarie. «Dopo due decenni abbiamo azzerato la scopertura bancaria – ha dichiarato Ingrillì –. Non si pagano più interessi passivi e non abbiamo debiti con gli istituti bancari. È un risultato importante e fondamentale».

Parallelamente ripartono alcuni interventi pubblici finanziati direttamente con risorse comunali. Tra questi figura il restyling della pista ciclabile del lungomare Ligabue, destinata a integrarsi urbanisticamente con il lungomare Andrea Doria.

Il progetto, finanziato da Palazzo Europa, prevede la piantumazione di palme anche sul lato mare e la realizzazione di un’aiuola di separazione tra la carreggiata e il percorso ciclabile. La gara dovrebbe essere bandita entro la fine dell’autunno, con l’obiettivo di completare gli interventi nella prossima primavera, periodo indicato anche per la messa a dimora delle nuove alberature.

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