Cinghiali nel Messinese, nuovi avvistamenti vicino alle aree abitate

La presenza dei cinghiali continua a destare preoccupazione in diverse aree del territorio messinese. Nuovi avvistamenti sono stati segnalati nella zona dei Monti Peloritani e, in particolare, nelle località di Tavernaro, Giudici e Buglio. Il fenomeno, tuttavia, sembra interessare anche altre aree, con segnalazioni che arrivano da Larderia.

L’attenzione dei residenti riguarda sia i possibili danni alle coltivazioni sia la presenza sempre più frequente degli animali nelle vicinanze dei centri abitati. Una situazione che alimenta il timore di possibili incidenti lungo le strade o di incontri ravvicinati con i cinghiali, con potenziali conseguenze per l’incolumità delle persone.

La preoccupazione aumenta soprattutto nei casi in cui gli animali si spingono fino alle zone prossime alle abitazioni. I cittadini chiedono quindi un monitoraggio costante del fenomeno e l’adozione di interventi adeguati, con l’obiettivo di prevenire eventuali danni alle colture e situazioni di pericolo.

Sulla questione è intervenuto il PRI Messina, che ha annunciato l’intenzione di promuovere la costituzione di un tavolo tecnico permanente con il coinvolgimento di tutte le parti interessate. L’obiettivo indicato è coordinare le attività di monitoraggio, prevenzione e gestione dell’emergenza legata alla presenza dei cinghiali, attraverso un approccio condiviso e operativo sul territorio. – Immagine esemplificativa.

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