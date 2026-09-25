Caro voli, prorogati fino al 30 novembre gli sconti per i siciliani

La Regione Siciliana ha prorogato fino al 30 novembre la misura contro il caro voli che prevede agevolazioni sui biglietti delle tratte aeree nazionali per i residenti nell’Isola. Il provvedimento sarà inoltre esteso ad alcuni collegamenti operati da Wizz Air, mentre Aeroitalia ha manifestato interesse ad ampliare le rotte interessate.

«Andiamo avanti lungo il percorso avviato per sostenere concretamente la mobilità dei siciliani», ha dichiarato il presidente della Regione Renato Schifani, ricordando lo stanziamento di 13,5 milioni di euro annui per il 2026, 2027 e 2028 destinato al rimborso delle compagnie convenzionate.

L’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità, Alessandro Aricò, ha sottolineato che la proroga riguarda i biglietti relativi ai voli fruiti fino al 30 novembre. «Stiamo lavorando per rendere già da dicembre questa misura sempre più semplice e immediata», ha aggiunto, indicando tra gli obiettivi l’ampliamento delle compagnie e dei collegamenti coinvolti.

Il dipartimento regionale delle Infrastrutture ha intanto sottoscritto una convenzione con Wizz Air che consentirà, dopo l’attivazione tecnica, di applicare direttamente lo sconto durante l’acquisto. Le rotte interessate collegheranno Palermo con Bologna, Milano, Napoli, Pisa, Roma, Torino e Venezia; Catania con Bologna, Milano, Roma, Torino, Venezia e Verona; Comiso e Lampedusa con Milano.

Aeroitalia, che già applica l’agevolazione sui voli per Roma e Milano da Palermo e Catania, ha inoltre manifestato interesse per l’estensione alla Catania-Bergamo e alle nuove tratte da Comiso verso Pisa, Napoli e Venezia.

👁 Articolo letto 215 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.