ATM, Grillo: «Corse soppresse ridotte del 35% rispetto al 2024»

La presidente di ATM SpA, Grillo, ha replicato alle polemiche sorte in merito alle corse soppresse. In una nota ha precisato che, nel trimestre luglio-settembre 2025, il numero delle cancellazioni è diminuito del 35% rispetto al 2024, confermando un trend in calo.

Grillo ha sottolineato che le soppressioni riguardano singole corse e non intere linee e che vengono privilegiate quelle meno frequentate, al fine di ridurre i disagi. «La narrazione diffusa in questi giorni non corrisponde ai dati reali», ha affermato, invitando i consiglieri comunali Antonella Russo e Libero Gioveni a consultare i report disponibili prima di lanciare allarmi.

La presidente ha aggiunto che nel periodo considerato si è registrato un incremento del 60% delle assenze per malattia del personale, ma senza conseguenze rilevanti sul servizio. Ha ricordato inoltre gli interventi straordinari attuati dall’azienda, come il servizio sostitutivo attivato dopo il crollo del ponte Mella e le modifiche a dodici linee.

Grillo ha osservato che riduzioni di corse durante la stagione estiva interessano anche altre aziende di trasporto pubblico in Italia, mentre ATM ha garantito supporto logistico a eventi come concerti, manifestazioni e l’esibizione delle Frecce Tricolori.

Rispondendo al consigliere La Fauci sulla scelta di esternalizzare il servizio di verifica a bordo, Grillo ha citato i dati: nel 2024 tre operatori esterni hanno emesso 1,55 verbali l’ora, contro lo 0,2 degli interni, con percentuali di incasso del 41% contro il 19%.

In chiusura, la presidente ha annunciato un bando per l’assunzione di venti nuovi autisti e la prossima consegna di nuovi mezzi destinati a potenziare la flotta aziendale.

👁 Articolo letto 232 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.