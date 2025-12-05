Caro-Voli , Tanasi: “Tariffe aeree insostenibili, servono misure stabili”
Il Codacons promuove una nuova iniziativa rivolta alla Sicilia per affrontare l’aumento dei prezzi dei voli che si registra nelle settimane precedenti alle festività natalizie. L’associazione evidenzia come molti utenti, costretti a rientrare sull’isola per motivi familiari, di studio o di lavoro, si trovino ogni anno di fronte a tariffe che, in un breve lasso di tempo, superano di gran lunga i livelli ordinari.
Francesco Tanasi, segretario nazionale del Codacons, segnala che “i rincari osservati nelle ultime settimane, spesso pari a più volte il prezzo abituale, rappresentano un limite concreto alla mobilità dei cittadini siciliani”. Tanasi aggiunge che “ogni anno, sotto Natale, i costi aumentano in modo significativo per poi ridursi drasticamente a gennaio”, un andamento che, a suo avviso, richiede verifiche approfondite da parte degli enti preposti.
L’associazione propone l’istituzione di un tavolo tecnico permanente con la partecipazione del Ministero dei Trasporti, dell’Enac, dell’Antitrust e della Regione Siciliana, con l’obiettivo di monitorare in modo costante l’evoluzione delle tariffe, garantire trasparenza nei meccanismi di definizione dei prezzi e rafforzare gli strumenti di controllo su possibili variazioni anomale. Secondo il Codacons, interventi di questo tipo risultano pienamente compatibili con la normativa vigente e già applicati in altri ambiti caratterizzati da situazioni di svantaggio per gli utenti.
L’associazione insiste inoltre sulla necessità di una strategia stabile e non legata a misure temporanee o a decisioni politiche contingenti, ritenendo che solo un approccio strutturale possa assicurare collegamenti aerei sostenibili durante tutto l’anno. “È fondamentale – afferma Tanasi – avviare un confronto concreto tra istituzioni, compagnie aeree e associazioni dei consumatori per definire soluzioni durature contro il caro-voli. La mobilità da e per la Sicilia deve essere tutelata con criteri analoghi a quelli adottati per altri territori che presentano condizioni di svantaggio”.
