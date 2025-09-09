Matilde Siracusano in visita al Policlinico e al Papardo di Messina

La sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia, Matilde Siracusano, ha effettuato una visita agli ospedali di Messina, accompagnata dal coordinatore cittadino Antonio Barbera e dal vice Giovanni Crimi. L’iniziativa si inserisce nel quadro del Piano Strategico per il rilancio del Sistema sanitario nazionale promosso dal partito.

La delegazione ha fatto tappa al Policlinico, dove è stato recentemente inaugurato il nuovo Pronto Soccorso, e all’ospedale Papardo. Entrambe le strutture, considerate centrali per l’assistenza sanitaria nel territorio, sono state definite come realtà guidate da dirigenti competenti e sostenute dall’impegno quotidiano di medici e infermieri.

Durante gli incontri con i direttori generali, sono state evidenziate alcune criticità ricorrenti: carenza di personale medico e sanitario, necessità di interventi di ammodernamento e richiesta di investimenti programmati e duraturi.

“Forza Italia intende impegnarsi, a livello di governo nazionale e nei territori, per sostenere un sistema sanitario più moderno, efficiente e vicino ai bisogni reali dei cittadini” ha dichiarato Siracusano, sottolineando che “l’obiettivo è ridare centralità alla sanità pubblica, potenziare gli ospedali e restituire fiducia ai cittadini che hanno diritto a cure tempestive e di qualità”.

La visita ha rappresentato un momento di confronto diretto con le dirigenze ospedaliere, con l’intento di raccogliere elementi utili per definire le priorità di intervento a sostegno del sistema sanitario locale e nazionale.

