Ficarra, Bando Turismo Sicilia: opportunità per imprese e privati

A Ficarra, sabato 15 febbraio, l’Amministrazione comunale ha incontrato imprenditori, associazioni e professionisti per illustrare le opportunità del Bando Turismo Sicilia, contenuto nel DDG 4613/24, pubblicato il 27 dicembre 2024 dal Dipartimento Turismo della Regione Siciliana. L’incontro, promosso dal sindaco Basilio Ridolfo, ha coinvolto operatori turistici, imprese edili e proprietari immobiliari interessati a sfruttare il bando una volta aperto.

Dopo aver ricordato gli interventi pubblici già realizzati nel territorio, Ridolfo ha evidenziato l’importanza della collaborazione tra pubblico e privato per contrastare il fenomeno dello spopolamento. “Questo bando può rappresentare l’occasione per ridare vita ad un importante patrimonio immobiliare attualmente non sfruttato e creare nuove opportunità lavorative e di sviluppo” ha dichiarato il sindaco, sottolineando il ruolo fondamentale delle sinergie tra amministrazione, imprese e associazioni.

L’illustrazione tecnica del bando è stata affidata ad Antonino Franchina, amministratore delegato di Medietica S.p.A., società specializzata nella gestione di bandi pubblici. Durante il suo intervento, Franchina ha sottolineato l’importanza della qualità dei progetti da presentare, spiegando che, pur disponendo di una dotazione finanziaria di 135 milioni di euro, la concorrenza sarà elevata. “Sarà fondamentale compiere scelte mirate, in grado di rispondere ai principi del bando, che solo così si tradurranno in maggiori punteggi e, quindi, in maggiori possibilità di ricevere il finanziamento” ha spiegato.

Le numerose domande del pubblico hanno permesso di approfondire i dettagli del bando, chiarendo le modalità di accesso ai fondi e gli aspetti tecnici dei progetti. Il vice sindaco Francesco Marchese, concludendo l’incontro, ha ribadito l’importanza di un lavoro congiunto tra privati, imprese e tecnici qualificati. “Seppur il bando sia indirizzato alle imprese, anche i privati proprietari di immobili potranno sfruttarne le potenzialità, ad esempio cedendoli o locandoli agli operatori del settore turistico” ha dichiarato Marchese, evidenziando il supporto che l’Amministrazione comunale garantirà ai partecipanti per favorire l’accesso ai finanziamenti.

