L’Università di Messina promuove le donne nelle STEM

Presso l’Aula Magna del Rettorato dell’Università di Messina si è tenuta la Tavola Rotonda “Scienza: sostantivo femminile”, evento centrale della seconda edizione della Settimana Nazionale delle Discipline Scientifiche, Tecnologiche, Ingegneristiche e Matematiche, istituita dalla legge n. 187 del 24 novembre 2023. L’iniziativa ha visto la partecipazione delle ricercatrici Annalisa Amato, Alice Anastasi e Alessia Tropea, che hanno dialogato con la Rettrice Giovanna Spadari, condividendo con gli studenti la loro esperienza di donne impegnate nei settori delle Scienze Veterinarie, della Fisica, della Chimica e della Biotecnologia delle Fermentazioni.

L’incontro, moderato dalla ricercatrice Consuelo Celesti, ha offerto anche l’opportunità di ricordare figure femminili di spicco nel panorama scientifico nazionale e internazionale, come Rita Levi Montalcini, Fabiola Gianotti, Marie Curie, Margherita Hack e Lise Meitner, donne che hanno superato le convenzioni sociali del loro tempo per affermarsi in ambiti tradizionalmente maschili.

Nel corso del suo intervento, la Rettrice Spadari ha sottolineato l’importanza di incrementare le iscrizioni femminili ai corsi di laurea STEM, ritenendole fondamentali per il progresso e l’innovazione del Paese. “La nostra Università ha organizzato diverse iniziative, coinvolgendo istituti scolastici, per sensibilizzare le giovani studentesse sul ruolo delle donne nella scienza” ha dichiarato.

Ha inoltre evidenziato l’impegno dell’Ateneo nel sostenere le ricercatrici, ricordando l’assegno di ricerca istituito dall’ex Rettore Cuzzocrea per le studiose che necessitano di sospendere temporaneamente l’attività accademica per maternità o allattamento.

Nell’ambito della Settimana STEM, attiva dal 4 febbraio, l’Università di Messina ha promosso workshop e laboratori con diverse scuole. L’evento conclusivo è previsto per martedì 11 febbraio presso gli Istituti Comprensivi “Catalfamo” e “Leopardi” – “Leone XIII”. Gli incontri precedenti hanno coinvolto il Liceo “Archimede”, l’Istituto “Felice Bisazza”, l’Istituto “Minutoli” e alcune classi di scuole di Milazzo, che hanno visitato il Dipartimento CHIBIOFARAM.

