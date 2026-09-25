Messina-Catania-Siracusa, lavori dal 1° ottobre al 31 gennaio

Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) avvierà dal 1° ottobre 2026 una serie di interventi di potenziamento infrastrutturale sulla linea Messina-Catania-Siracusa, nel tratto compreso tra Bicocca e Siracusa Centrale. I lavori proseguiranno fino al 31 gennaio 2027 e comporteranno modifiche alla circolazione dei treni a lunga percorrenza e regionali sulle tratte Bicocca-Siracusa e Lentini Diramazione-Caltagirone.

Il programma rientra nel piano di sviluppo della rete ferroviaria della Sicilia orientale e comprende le opere legate al Bypass ferroviario di Augusta e alla Variante Gornalunga. Nell’ambito del Bypass, finanziato anche con fondi PNRR, sarà realizzato un nuovo sottovia stradale per assicurare la continuità della viabilità locale e il collegamento con la strada litoranea di Contrada Costa Pisone.

Tra Bicocca e Lentini Diramazione proseguiranno inoltre i lavori sulla sovrastruttura ferroviaria della Variante Gornalunga, insieme all’adeguamento tecnologico e impiantistico della galleria Valsavoia alle Specifiche Tecniche di Interoperabilità.

Il piano prevede anche il consolidamento di 1.650 metri di linea tra Bicocca e Lentini Diramazione e di ulteriori 700 metri tra Augusta e Priolo, oltre a interventi nella galleria Augusta. Saranno posati e messi in servizio 30 chilometri di fibra ottica tra Siracusa e Augusta e verranno rinnovati, con risanamento, 25 chilometri di linea fra Lentini Diramazione e Augusta.

Gli investimenti complessivi ammontano a circa 215 milioni di euro, con il coinvolgimento di circa 250 addetti. Durante i cantieri la circolazione ferroviaria sarà sospesa e l’offerta verrà rimodulata attraverso variazioni di orario, cancellazioni e servizi sostitutivi con autobus.

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