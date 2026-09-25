Piraino, il consigliere Giuseppe Calabria aderisce a Sud Chiama Nord

Il consigliere comunale di Piraino Giuseppe Calabria aderisce a Sud Chiama Nord. Il giovane amministratore ha scelto di entrare a far parte del progetto politico, unendosi al gruppo di rappresentanti locali che fanno riferimento al movimento.

Calabria, 26 anni, ricopre l’incarico di amministratore comunale dal 2022. La sua adesione viene presentata come un ulteriore ingresso all’interno della compagine di Sud Chiama Nord, che punta a consolidare la propria presenza sul territorio attraverso il coinvolgimento degli amministratori locali.

«Accogliamo nella nostra famiglia il consigliere comunale Giuseppe Calabria, giovane amministratore della comunità di Piraino che ha deciso di seguire il nostro progetto politico», si legge nella nota con cui è stata annunciata l’adesione.

Nel comunicato viene inoltre evidenziato il contributo che il consigliere potrà fornire alle attività del movimento e alle iniziative rivolte al territorio. «Sono sicuro che darà un contributo importante per la crescita del territorio che rappresenta, unendosi a un gruppo di amministratori coeso ormai consolidato da tanti anni», viene sottolineato.

L’ingresso di Calabria sarà seguito da un appuntamento pubblico già programmato a Gliaca di Piraino. Il prossimo 3 ottobre Sud Chiama Nord darà infatti il via alla campagna di tesseramento e, nella stessa occasione, sarà presentata ufficialmente la costituzione del comitato cittadino del movimento.

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