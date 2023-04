Incidente in tangenziale a Catania tra camion e furgone dell’Anas

Grave incidente questa mattina sulla Tangenziale di Catania, poco dopo lo svincolo d’uscita per San Giorgio e Centro Sicilia in direzione Siracusa. Un camion impegnato in movimento terra e un furgone dell’Anas sono stati coinvolti in uno scontro violento, causando la completa paralisi del traffico veicolare. Al momento non si hanno notizie di feriti gravi, ma due persone sarebbero rimaste contuse. La polizia stradale è al lavoro per regolare la circolazione, ma le code sono chilometriche e la situazione si sta riverberando anche sugli svincoli di ingresso con circolazione molto lenta.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando Provinciale etneo e i sanitari del 118, mentre i vigili del fuoco stanno lavorando per rimuovere la terra che si è riversata sulla sede stradale dopo che il camion si è adagiato su un fianco in seguito allo scontro con il furgone. La circolazione risulta ancora chiusa nel tratto di strada interessato e si attende l’arrivo di un’autogru dell’Anas per la rimozione dei mezzi ed il ripristino della circolazione.

L’incidente è avvenuto per cause ancora da accertare e ha causato diversi danni ai due mezzi coinvolti. La sede stradale è stata invasa da detriti e dalla terra trasportata dal camion. La polizia stradale sta provando a regolare la circolazione che sta subendo pesanti rallentamenti, con conseguente disagio per gli automobilisti.

