Fitto e Schifani a Roma: accordi sulla programmazione FSC Sicilia

La Sicilia avanza con la programmazione del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) per un totale di 6,8 miliardi di euro. Il Ministro per gli Affari Europei, Raffaele Fitto, e il Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, si sono incontrati a Roma per discutere i dettagli dell’accordo imminente. Questo finanziamento, al netto di 1,3 miliardi già destinati al ponte sullo Stretto di Messina e 800 milioni per termovalorizzatori, sarà impiegato per investimenti infrastrutturali nei settori dei trasporti e dell’ambiente, oltre a massimizzare i finanziamenti europei.

La Regione definirà la proposta nei prossimi giorni, coinvolgendo i pareri parlamentari e le autorità centrali, seguendo il nuovo decreto “Sud e Coesione”. Fitto e Schifani hanno dichiarato di lavorare congiuntamente per concludere rapidamente la fase di programmazione e avviare gli interventi strategici.

