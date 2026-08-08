Controlli velocità della Stradale su A18 e A20 dal 10 al 15 agosto

La Polizia Stradale ha comunicato il calendario dei controlli della velocità programmati lungo le principali autostrade del Messinese nella settimana compresa tra lunedì 10 e domenica 16 agosto 2026. I servizi interesseranno l’autostrada A18 Messina-Catania e la A20 Messina-Palermo, con particolare attenzione ai tratti caratterizzati da un più elevato tasso di incidentalità. L’attività rientra nelle iniziative finalizzate alla prevenzione degli incidenti e al rispetto dei limiti di velocità da parte degli automobilisti.

Secondo il programma reso noto dalla Polizia Stradale, gli strumenti per il rilevamento della velocità saranno operativi nelle giornate del 10, 12, 13, 14 e 15 agosto. I controlli verranno effettuati alternativamente lungo la A20 Messina-Palermo e la A18 Messina-Catania, interessando entrambi i sensi di marcia.

La pubblicazione preventiva delle tratte sottoposte a controllo ha l’obiettivo di richiamare l’attenzione degli utenti della strada sulla necessità di mantenere una velocità adeguata e conforme ai limiti previsti. I servizi saranno concentrati in particolare nelle aree considerate maggiormente esposte al rischio di incidenti.

L’attività assume rilievo anche in relazione al periodo interessato dai controlli, coincidente con la settimana di Ferragosto, durante la quale le due principali arterie autostradali della Sicilia orientale e tirrenica saranno interessate dagli spostamenti degli automobilisti.

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