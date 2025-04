Pollara e Princiotto conquistano il primo posto al Rally Valle Sosio

Marco Pollara, affiancato da Giuseppe Princiotto, ha conquistato il primo posto al Rally della Valle del Sosio, gara inaugurale della Coppa Rally di Nona Zona, alla guida di una Skoda Fabia RS Rally2. Il duo ha preceduto sul traguardo un equipaggio gemello formato da Giuseppe Di Giorgio e Gianfranco Rappa, penalizzati durante la sesta prova da un acquazzone che ha bagnato l’asfalto, compromettendo il loro tempo. Il terzo gradino del podio è stato occupato da Pinopic e Giacomo Giannone su Toyota Yaris GR Rally2.

L’edizione numero diciotto della manifestazione, che ha aperto anche il Trofeo Rally di Quarta Zona dedicato alle auto storiche e classiche, è stata coordinata dal Comune di Chiusa Sclafani in sinergia con i municipi di Palazzo Adriano, Bisacquino, Prizzi e Giuliana, con il patrocinio della Regione Siciliana e della Città Metropolitana di Palermo.

Ottimo il debutto nella categoria Rally4 per Alessio Pollara, fratello del vincitore, quarto assoluto in coppia con Giovanni Lo Neri su Peugeot 208 Rally4. Quinta piazza per Bartolo Mistretta e Gaspare Beninati su Ford Fiesta Rally3 della Br Sport, seguiti da Michele Coriglie e Federico Grilli, sesti su Peugeot 106 A6. Settimi Andrea Mogavero e Christian Coco, che si sono distinti nella classe R2B rimontando su Jerry Mingoia e Totò Giglio, ottavi su Peugeot 208. Nona posizione per Alberto Costanza e Salvatore Vita su Peugeot 106 A6, mentre la top ten è stata completata da Carmelo Galipò e Antonio Marino su Skoda Fabia R5.

Nel rally riservato alle storiche, il successo è andato a Giuseppe Termine e Onofrio Musso su Porsche 911. Tra le Classic, la vittoria è stata ottenuta da Vito La Greca e Antonello Lo Scurdato. – Foto A. Vitrano.

CLASSIFICA

1) Pollara-Princiotto Skoda Fabia RS Rally2 in 37’ 53”.0

2) Di Giorgio-Rappa Skoda Fabia RS Rally2 a 22”.7

3) Pinopic-Giannone Toyota Yars Gr Rally2 a 2’20.5

4) Pollara – Lo Neri Ford Peugeot 208 Rally4 a 3’01.2

5) Mistretta – Beninati Ford Fiesta Rally3 a 3’07.0

6) Coriglie – Grilli Peugeot 106 A6 a 3’24.1

7) Mogavero – Coco Peugeot 208 R2 a 3’25.0

8) Mingoia-Giglio Peugeot 208 R2B a 3’30.8

9) Costana – Vita Peugeot 106 A6 a 3’37.2

10) Galipò – Marino Skoda Fabia R5 a 3’44.1

