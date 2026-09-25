Brigata “Aosta”, incontro tra Basile e il nuovo comandante Scimone

Il nuovo comandante della Brigata Meccanizzata “Aosta”, generale di Brigata Paolo Scimone, è stato ricevuto a Palazzo Zanca dal sindaco di Messina Federico Basile per una visita di cortesia istituzionale.

L’incontro segue di pochi giorni il cambio al vertice dell’unità dell’Esercito con sede a Messina. Scimone ha infatti assunto il comando della Brigata dopo il generale di Brigata Pasquale Spanò, che aveva ricoperto l’incarico dal 28 novembre 2024 fino allo scorso 17 settembre.

Durante il colloquio, Basile ha rivolto al nuovo comandante il saluto della città e gli auguri per l’incarico appena assunto. Il sindaco ha inoltre ribadito la disponibilità dell’Amministrazione comunale a mantenere un rapporto di collaborazione e interlocuzione con la Brigata “Aosta”, realtà da tempo legata al territorio e alla comunità messinese.

Scimone è recentemente rientrato dagli Stati Uniti, dove ha svolto un importante incarico. Nel corso della propria carriera ha maturato una lunga esperienza professionale e operativa, partecipando a numerose missioni internazionali e ricoprendo diversi ruoli nei principali teatri operativi che hanno visto impegnata l’Italia negli ultimi anni.

Il generale ha espresso apprezzamento per l’accoglienza ricevuta a Palazzo Zanca e ha richiamato l’importanza del legame tra la Brigata “Aosta” e Messina, confermando la volontà di proseguire la collaborazione e il rapporto con il territorio.

La visita istituzionale si è conclusa con il tradizionale scambio dei crest tra il sindaco Basile e il generale Scimone.

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