Previsioni meteo in Sicilia: aumento delle temperature in arrivo

Il meteo in Sicilia per lunedì, 18 settembre è caratterizzato da un campo di alte pressioni che abbraccia la regione, garantendo condizioni stabili e soleggiate. Ci sono previsti solo leggeri annuvolamenti in serata. Le zone costiere tirreniche, ioniche e meridionali, così come l’Appennino e le aree interne, saranno principalmente serene o leggermente nuvolose durante l’intera giornata, con un aumento delle nuvole in serata.

I venti saranno deboli provenienti dai quadranti nord-occidentali, in attenuazione e in rotazione verso i quadranti sud-orientali. Il limite delle temperature si attesterà intorno ai 4450 metri. Il mare sarà prevalentemente calmo nel Tirreno, mentre nel Canale e nel Mare di Sicilia si prevedono condizioni leggermente mosse.

L’anticiclone sarà il protagonista, portando picchi di temperatura che raggiungeranno i 34-35°C in diverse zone, tra cui il Sibaritide, il Trapanese e le aree interne di Palermo. La settimana inizierà con cieli principalmente sereni su tutto il territorio siciliano, grazie al rinforzo dell’alta pressione nel Mediterraneo centrale. Si prevedono temperature estive in alcune zone.

Martedì 19, a causa dell’ingresso di correnti umide occidentali, il cielo sarà offuscato da nubi medio-alte e stratificate, con la possibilità di episodi di pioggia, soprattutto nella medio-alta Campania. I mari saranno generalmente calmi, con venti deboli o moderati. Nel prossimo fine settimana, potrebbe verificarsi un cambio di scenario con l’arrivo di una perturbazione che porterà piogge diffuse su tutti i settori. – Fonte 3Bmeteo –

