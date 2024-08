Inseguimento notturno sulla A18, fermati tre pregiudicati catanesi

Nella notte tra mercoledì e giovedì, si è svolto un inseguimento lungo l’autostrada A18, nei pressi dell’area di servizio Tremestieri Ovest. L’episodio ha coinvolto tre pregiudicati catanesi, intercettati dalla Polizia Stradale della Sottosezione di Messina. I sospettati, a bordo di una Fiat 500 e di un furgone Ducato, hanno tentato di fuggire all’alt intimato dagli agenti, cercando persino di speronare il veicolo della polizia prima di dirigersi a forte velocità verso Catania. Mentre il furgone è riuscito a dileguarsi, la Fiat 500 è stata bloccata dopo un breve inseguimento.

Gli occupanti della vettura, tutti pluripregiudicati con precedenti per furti e rapine, sono stati immediatamente identificati e sottoposti a ulteriori accertamenti dalla squadra di polizia giudiziaria della sottosezione autostradale di Messina. Nel corso delle verifiche, è emerso che uno dei fermati era soggetto a una misura di prevenzione in corso, motivo per cui è stato segnalato al Tribunale di sorveglianza di Palermo.

A seguito della perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto all’interno dell’auto arnesi atti allo scasso e passamontagna, elementi che fanno presumere un tentativo di rapina ai danni dell’area di servizio o dei mezzi pesanti presenti sul posto. Considerata la gravità della situazione e i precedenti penali dei soggetti coinvolti, i tre sono stati denunciati con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale, possesso di oggetti atti allo scasso e detenzione di un’arma impropria.

Le forze dell’ordine stanno attualmente proseguendo le indagini per identificare il conducente del furgone Ducato, che è riuscito a far perdere le proprie tracce durante l’inseguimento. L’intervento tempestivo degli agenti ha comunque permesso di sventare un possibile crimine, evidenziando l’importanza dei controlli lungo le principali arterie stradali del Paese.

