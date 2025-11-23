Cronaca

Incidente mortale a Roccalumera sulla A18: muore una 54enne

domenica 23.11.2025 - 09:22:50
Incidente Roccalumera

Un incidente mortale si è verificato ieri sull’autostrada A18 Messina-Catania, nei pressi di Roccalumera, in direzione Messina. L’impatto è avvenuto intorno alle 19.15 e ha coinvolto un’autovettura con a bordo una coppia residente a Messina. Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo avrebbe perso il controllo finendo contro le barriere laterali, per poi ribaltarsi e fermarsi sulla corsia di emergenza.

Alla guida si trovava N. T., 54 anni, cittadina russa, deceduta sul posto a causa delle gravi lesioni riportate. Accanto a lei era seduto il compagno, G. M., 61 anni, messinese, che ha riportato una profonda ferita alla gamba destra. I sanitari intervenuti hanno constatato il decesso della conducente e trasferito l’uomo in ospedale per le cure necessarie.

Le forze dell’ordine hanno eseguito i rilievi per accertare la dinamica del sinistro. La carreggiata è rimasta parzialmente limitata al traffico per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione del veicolo.


