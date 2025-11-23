Arrestata 50enne catanese con oltre 50 chili di Hashish in auto

La Polizia di Stato ha arrestato nei giorni scorsi una cinquantenne originaria di Catania, fermata mentre percorreva una strada della provincia a bordo di un’auto modificata per il trasporto di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata condotta dalla Squadra Mobile etnea, impegnata in attività di controllo e contrasto al traffico di droga sul territorio. L’indagine ha preso avvio da informazioni preliminari che hanno consentito agli investigatori di monitorare gli spostamenti della donna fino al punto in cui il veicolo è stato intercettato.

Durante il controllo, gli agenti hanno notato l’atteggiamento teso della conducente, che si è mostrata reticente fin dai primi accertamenti. Una verifica accurata dell’auto ha fatto emergere irregolarità nelle bocchette dell’aerazione, elemento che ha attirato l’attenzione dei poliziotti. «Le viti non originali lasciavano presupporre la presenza di un vano artificiale», hanno riferito gli operatori impegnati nell’ispezione. Smontando il cruscotto, sono stati individuati numerosi panetti di hashish. Il materiale, suddiviso in 34 involucri per un peso complessivo di circa 17 chilogrammi, è stato sequestrato.

Il successivo intervento dell’unità cinofila dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha permesso di individuare un ulteriore alloggiamento ricavato nell’abitacolo. Attraverso un sistema elettronico era possibile accedere a un doppiofondo dove sono stati rinvenuti altri 68 panetti di hashish, pari a 35 chilogrammi.

La donna è stata arrestata, nel rispetto della presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva. Su disposizione del pubblico ministero di turno è stata condotta in carcere. Il giudice per le indagini preliminari ha successivamente convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare.

👁 Articolo letto 499 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.