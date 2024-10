Bilancio Sicilia, approvata una manovra economica da 350 milioni

La giunta regionale siciliana ha approvato una manovra finanziaria da 350 milioni di euro, destinata a fronteggiare emergenze e sostenere l’economia dell’isola. La somma, inizialmente prevista in 250 milioni, è stata incrementata a 260 milioni, a cui si aggiungono 90 milioni derivanti da economie di bilancio. Il presidente della Regione, Renato Schifani, ha spiegato che le risorse saranno utilizzate principalmente per contrastare gli effetti della siccità, con interventi a favore del settore agricolo e delle reti idriche, oltre a misure di sostegno per le imprese e i sistemi produttivi regionali.

Tra le priorità della manovra vi sono 42 milioni di euro per interventi di Protezione civile e manutenzione straordinaria nel comparto agricolo. Una parte di queste risorse, pari a 14,2 milioni, sarà destinata al miglioramento delle condotte idriche nelle province di Agrigento e Caltanissetta. Inoltre, saranno stanziati 18,9 milioni per sostenere gli agricoltori, attraverso misure quali il bonus fieno, gli indennizzi per i raccolti mancati e il supporto agli apicoltori.

Il pacchetto di interventi include anche 30 milioni di euro destinati all’Irfis FinSicilia per promuovere l’aggregazione tra le imprese e stimolare gli investimenti nei vari settori del Fondo Sicilia. In parallelo, saranno erogati 4 milioni di finanziamenti a tasso zero, su proposta della Commissione parlamentare Antimafia, per le imprese soggette a misure di prevenzione patrimoniale.

Un altro capitolo rilevante della manovra riguarda il caro voli, con l’aumento di 7,2 milioni per prolungare gli aiuti fino a fine anno e aumentare il contributo per i residenti dal 25 al 30 per cento del costo del biglietto. Per i Comuni siciliani, 15 milioni verranno destinati alla bonifica delle discariche, alla gestione delle emergenze legate alla cenere vulcanica e alla gestione delle aree industriali. La manovra prevede anche 31 milioni per il rinnovo contrattuale dei dipendenti regionali, 12 milioni per l’assistenza a persone con disabilità gravissima e 19 milioni per il trasporto pubblico su gomma, a cui si aggiungono 10 milioni per il trasporto marittimo verso le isole minori.

Secondo l’assessore all’Economia Alessandro Dagnino, il 97% delle spese discrezionali della manovra è destinato a investimenti, con particolare attenzione alla crisi idrica (19% delle risorse) e al sostegno per le reti idriche e la depurazione (12%).

