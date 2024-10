Policlinico di Messina, Trifirò Direttore del Dipartimento Amministrativo

L’Azienda Ospedaliera Universitaria G. Martino di Messina ha ufficializzato la nomina dell’ingegnere Franco Trifirò a Direttore del Dipartimento Amministrativo, completando così la propria squadra dirigenziale. Trifirò, 49 anni, è attualmente alla guida dell’Unità Operativa Complessa Tecnico Patrimoniale e vanta oltre un decennio di esperienza in ruoli dirigenziali, maturata in diversi ambiti dell’area amministrativa. Il suo percorso professionale si è caratterizzato per una costante partecipazione a percorsi di alta formazione, culminati nell’ottenimento di Master e corsi di specializzazione presso istituzioni prestigiose come la SDA Bocconi e la Scuola Nazionale dell’Amministrazione. Le sue competenze si concentrano nella gestione degli appalti pubblici e nel management delle aziende sanitarie.

L’ingegnere Trifirò si è distinto per la sua specializzazione nella progettazione di strutture sanitarie e sistemi antincendio, curando la direzione di numerosi progetti edilizi in ambito ospedaliero. Tra le sue attività rientrano anche la realizzazione di installazioni tecnologiche avanzate, come apparecchiature di tomografia computerizzata (Tac), sistemi di risonanza magnetica, sale angiografiche, sistemi telecomandati, acceleratori lineari e complessi operatori.

Il Direttore Generale dell’AOU, Giorgio Giulio Santonocito, ha espresso apprezzamento per le capacità e la competenza di Trifirò, sottolineando l’importanza del suo ruolo strategico per l’organizzazione. “Fin dal mio arrivo – ha dichiarato Santonocito – ho potuto apprezzare le doti professionali e la grande competenza dell’Ing. Trifirò che riveste di certo un ruolo strategico per l’azienda. Auguro all’Ing. Trifirò buon lavoro con la consapevolezza che saprà onorare questo ulteriore incarico con dedizione e impegno nell’interesse dell’azienda”.

