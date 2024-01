Mare in tempesta provoca ribaltamento di camion sulla Cartour

Nel mezzo di un mare agitato e ventoso, un tragico incidente alla Cartour Delta. Diversi camion, partiti da Messina e diretti a Salerno, sono stati ribaltati e danneggiati dalle forti mareggiate. La notizia è stata riportata dalla presidente della Lega Autisti Autotrasportatori Indipendenti Siciliani, Tania Andreoli, in una nota congiunta con il vice Giuseppe Neri.

Andreoli ha sollevato dubbi sulla causa dell’incidente, suggerendo che potrebbe essere dovuto a negligenza ed imperizia, oltre al mancato rizzaggio dei mezzi in presenza di un mare in tempesta, con onde di forza 8. Ha invitato coloro che hanno subito danni a testimoniare la propria esperienza in ambito politico. Nel frattempo, altre compagnie di navigazione avevano già sospeso le loro attività in previsione delle condizioni meteorologiche avverse.

La Lega Autisti Autotrasportatori Indipendenti Siciliani ha espresso solidarietà ai conducenti e alle aziende colpite, consapevole delle implicazioni economiche e burocratiche che tali incidenti comportano. Il vice presidente della L.A.A.I.S., Giuseppe Neri, ha sottolineato l’importanza di questa situazione critica per il settore dell’autotrasporto e l’economia nazionale.

L’organizzazione si impegna a indagare sull’incidente e a raccogliere testimonianze per garantire una risposta adeguata. Questo evento tragico, uno dei tanti, non può essere trascurato e deve essere affrontato con la massima serietà.

© Riproduzione riservata.