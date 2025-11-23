Siracusano e il Ponte: Governo deciso a proseguire sull’opera strategica

La sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento, Matilde Siracusano, ha confermato la posizione del Governo sul progetto del Ponte sullo Stretto, intervenendo durante la trasmissione “Tagadà” su La7. Siracusano ha sostenuto la regolarità dell’iter amministrativo e la solidità del quadro finanziario, richiamando gli atti già predisposti dagli organi competenti. «L’iter è giuridicamente corretto, la copertura finanziaria è assicurata, a differenza di tante altre grandi opere pubbliche progettate e avviate negli anni scorsi in Italia», ha dichiarato, precisando che sul provvedimento risulta anche la “bollinatura” della Ragioneria generale dello Stato.

Secondo la sottosegretaria, il progetto è considerato strategico sia in ambito nazionale sia europeo e rappresenta un dossier che Forza Italia segue «fin dall’inizio». Siracusano ha ricordato che il Governo attende la pubblicazione delle motivazioni con cui la Corte dei conti ha negato la registrazione della delibera Cipess, sottolineando tuttavia che, a giudizio dell’esecutivo, non sussisterebbero impedimenti sostanziali alla prosecuzione dell’iter. «Attendiamo di leggere le motivazioni del diniego della Corte dei conti alla registrazione della delibera Cipess, ma il Governo andrà avanti, perché non ci sono vere ragioni ostative alla realizzazione di un’infrastruttura strategica per il nostro Paese e per l’Europa», ha aggiunto.

Nel quadro delle prossime tappe, è prevista per mercoledì 26 a Roma l’audizione dell’amministratore delegato della Stretto di Messina S.p.A., Pietro Ciucci, chiamato a fornire ulteriori elementi istruttori sullo stato del procedimento.

👁 Articolo letto 479 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.