Autostrade siciliane, il CAS chiarisce la questione dei limiti di velocità

Nessuna nuova restrizione sulle A18 e A20 dopo le ispezioni ministeriali. Il Consorzio attende i verbali e annuncia nuovi investimenti per la sicurezza. Il Consorzio per le Autostrade Siciliane interviene sulle notizie relative alle condizioni della rete autostradale, precisando che non è stato introdotto alcun limite generalizzato di velocità a 60 chilometri orari sulle tratte A18 Messina-Catania e A20 Messina-Palermo.

Restano in vigore esclusivamente le limitazioni già disposte e regolarmente segnalate. Il CAS chiarisce inoltre che il Ministero delle Infrastrutture non ha ancora trasmesso i verbali delle recenti ispezioni. Soltanto dopo aver acquisito la documentazione ufficiale sarà possibile valutare eventuali ulteriori provvedimenti, in coordinamento con l’Assessorato regionale delle Infrastrutture.

Il Consorzio smentisce anche le notizie riguardanti una presunta chiusura generalizzata della rete dal 3 ottobre, ribadendo che i provvedimenti ordinari sulla circolazione sono di propria competenza. Non viene esclusa la possibilità di ricorrere nelle sedi previste dalla legge qualora emergano i presupposti.

Sul fronte della manutenzione, il CAS richiama gli interventi realizzati e quelli attualmente in corso, tra cui la riqualificazione del viadotto Ritiro, la galleria artificiale di Letojanni, i lavori sulle barriere di sicurezza tra Cefalù e Buonfornello e gli interventi sui viadotti Buzza e Furiano, per circa 20 milioni di euro.

Approvato inoltre un nuovo programma di lavori da quasi 30 milioni di euro, destinato alla manutenzione delle gallerie, alla segnaletica e all’ammodernamento degli impianti tecnologici. Il piano si aggiunge ai 252 milioni di fondi FSC già disponibili, in parte utilizzati, e a ulteriori risorse regionali e POC.

In merito alle notizie su possibili sanzioni dell’Autorità di regolazione dei trasporti relative ai rimborsi dei pedaggi, il Consorzio precisa che l’applicazione unica nazionale non è ancora operativa e che le concessionarie stanno collaborando alla sua realizzazione.

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