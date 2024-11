Parco dei Nebrodi, controlli serrati su moto e quad non autorizzati

Operazioni interforze straordinarie sono state eseguite nel Parco dei Nebrodi, in particolare lungo la “Dorsale dei Nebrodi”, un’area estesa tra Portella Femminamorta, nel comune di Cesarò, e Portella Mitta, nel comune di Floresta. Tali interventi hanno visto la collaborazione di numerose forze di polizia con il coordinamento della Questura di Messina, rispondendo all’incremento di attività non autorizzate nella zona, soprattutto durante i giorni festivi.

La crescente presenza di moto da cross, quad e mezzi fuoristrada che attraversano il Parco ha richiesto l’adozione di misure specifiche. I gruppi di appassionati di questi mezzi motorizzati, spesso organizzati per escursioni, hanno dato origine a situazioni in contrasto con le normative ambientali e paesaggistiche che regolano l’accesso alle aree protette. Inoltre, sono state rilevate violazioni alle disposizioni del Codice della Strada, in un’area di particolare pregio naturalistico.

Per garantire la protezione dell’ambiente e permettere una fruizione sicura ai visitatori, sono stati allestiti dispositivi di controllo sia statici che dinamici. Posti di blocco fissi sono stati collocati lungo i principali punti di transito, mentre pattuglie mobili hanno vigilato sui percorsi maggiormente frequentati.

Le operazioni hanno coinvolto la Polizia di Stato (con il personale dei Commissariati di Sant’Agata di Militello e Capo d’Orlando, del Posto Fisso di Tortorici e del Distaccamento della Polizia Stradale di Sant’Agata di Militello), l’Arma dei Carabinieri, il Corpo Forestale Regionale e la Guardia Parco del Parco dei Nebrodi.

Nel corso dei controlli, sono stati ispezionati 142 individui e 89 veicoli. Le verifiche hanno portato all’emissione di 16 sanzioni per violazioni del Codice della Strada e di 3 sanzioni amministrative per il mancato rispetto delle normative ambientali.

Come ulteriore misura, sono state sospese quattro carte di circolazione e applicate decurtazioni per un totale di 15 punti sulle patenti di guida. Il Parco dei Nebrodi resta così sotto stretta sorveglianza, con un’attività di controllo rafforzata per tutelare l’ambiente e la sicurezza pubblica.

