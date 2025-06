Una degna sepoltura per i feti trovati nell’ex ospedale di Vaccarella

Sono stati tumulati oggi, dopo la benedizione, i feti rinvenuti nell’ex ospedale di Vaccarella, alla presenza del direttore generale dell’Asp di Messina, Giuseppe Cuccì, del sindaco di Milazzo, Giuseppe Midili, e di alcuni cittadini. L’operazione è frutto di un accordo tra l’Azienda sanitaria provinciale e il Comune di Milazzo, finalizzato a garantire una degna sepoltura all’interno del cimitero locale.

Il direttore generale Cuccì ha sottolineato la rilevanza dell’intervento, spiegando: «Dopo 53 anni di abbandono della struttura, siamo riusciti a completare questo importante gesto, offrendo una risposta concreta ai cittadini di Milazzo». L’Asp, dopo una bonifica approfondita, ha sanificato l’ex ospedale, recuperando i reperti che in passato erano conservati per scopi di studio. Contestualmente, il Comune si è occupato della tumulazione. Cuccì ha evidenziato la collaborazione tra le due istituzioni come «un esempio di sinergia efficace, che produce risultati concreti».

Il tema è tornato attuale in vista del progetto di riqualificazione dell’immobile, attualmente in condizioni fatiscenti. L’Asp ha infatti avviato la procedura per ottenere finanziamenti per 7,3 milioni di euro, con l’intento di destinare la struttura alla Direzione Strategica dell’Azienda sanitaria e a un centro polifunzionale dedicato ad attività formative.

Secondo Cuccì, il progetto mira a rivitalizzare una delle zone più significative della città, migliorando sia l’aspetto urbano sia i servizi sanitari offerti alla popolazione. «Questa iniziativa rappresenta un passo importante per il riammodernamento delle strutture sanitarie e per la valorizzazione del territorio», ha concluso, ribadendo l’impegno dell’Asp a favore della salute e del benessere della comunità.

