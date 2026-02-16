Tentata rapina in farmacia a Messina, arrestato 38enne dalla Polizia

Un uomo di 38 anni, originario di Messina, è stato arrestato in flagranza di reato dalla Polizia di Stato con l’accusa di tentata rapina ai danni di un farmacista. L’episodio si è verificato nel centro cittadino, quando la vittima, terminato il turno di lavoro, stava rientrando presso la propria abitazione.

L’intervento degli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Messina è avvenuto in seguito a una segnalazione giunta al Numero Unico di Emergenza “112”. Secondo la ricostruzione dei fatti, l’uomo avrebbe seguito il farmacista fino all’interno dell’androne di un edificio, dove lo avrebbe aggredito alle spalle nel tentativo di impossessarsi del borsello contenente l’incasso della giornata, quantificato in circa duemila euro.

L’azione del presunto aggressore è stata interrotta grazie all’intervento di un passante, che ha contribuito a evitare conseguenze più gravi. Subito dopo sono giunti sul posto gli operatori delle Volanti, che hanno bloccato il sospettato mentre la vittima presentava evidenti segni di percosse al collo.

Il trentottenne è stato quindi arrestato in flagranza di reato. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato trasferito presso la casa circondariale di Gazzi, dove rimane a disposizione in attesa dell’udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari.

