Sant’Agata di Militello, consegnata la nuova palestra dell’ITIS Torricelli

Investimento di 1,8 milioni di euro con fondi PNRR. La struttura è stata realizzata dalla Città Metropolitana di Messina. È stata consegnata la nuova palestra dell’Istituto Tecnico Industriale “Evangelista Torricelli” di Sant’Agata di Militello, realizzata dalla Città Metropolitana di Messina attraverso un finanziamento di 1.859.000 euro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

L’intervento, sostenuto dal sindaco metropolitano Federico Basile, rientra nel programma di ammodernamento delle strutture scolastiche del territorio. I lavori, iniziati nel novembre 2023, sono terminati nel marzo 2026, mentre le operazioni di collaudo statico e tecnico-amministrativo si sono concluse positivamente entro aprile.

La palestra dispone di spogliatoi, servizi igienici, locali tecnici e spazi per le attrezzature sportive. Sono stati installati pannelli fotovoltaici, ampie vetrate schermate per favorire l’illuminazione naturale e una pavimentazione sportiva flottante in PVC certificato, progettata per assorbire gli impatti. L’intervento ha interessato anche le travi della copertura e i sistemi di sicurezza per la manutenzione in quota.

Alla consegna hanno partecipato Giuseppe Campagna, in rappresentanza del sindaco metropolitano, il sindaco Bruno Mancuso, il dirigente dell’Ambito Territoriale VII Leon Zingales, la dirigente scolastica Tamara Micale e il consigliere metropolitano Flavio Santoro.

Presenti anche il dirigente della Direzione Edilizia Giacomo Villari, il direttore dei lavori Domenico Calarco, il responsabile unico del progetto Rosario Bonanno, il coordinatore della sicurezza Nicolò Anna, Katia Marino e Veronica Nocifora, componenti del gruppo tecnico, e Giada Di Carlo per l’impresa GIADA Costruzioni.

Campagna, portando i saluti di Basile, ha sottolineato il valore degli investimenti nell’edilizia scolastica per garantire ambienti adeguati alla formazione, evidenziando il ruolo dello sport nella crescita personale, nell’inclusione e nella socialità degli studenti.

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