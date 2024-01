Arrestato 34enne per ripetuti furti nella gioielleria di famiglia

Un dipendente di una rinomata gioielleria è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di aver rubato un totale di 250.000 € in contanti e preziosi dal negozio. Il 34enne cassiere aveva sviluppato un’abitudine criminale nel compiere ripetuti furti sin dal suo ingresso nell’azienda, ritenendo di sfuggire alle conseguenze grazie al legame familiare con il titolare, suo zio.

I Carabinieri della Stazione di Piazza Verga avevano organizzato un’appostamento nei pressi della gioielleria, attendendo che il dipendente terminasse il suo turno di lavoro. Al momento dell’arresto, il cassiere è stato trovato in possesso di 500 € in contanti in una busta augurale e ulteriori 950 € nel suo portafogli, denaro che si ritiene sia stato appena sottratto dal negozio. Il titolare, preoccupato per gli ammanchi, aveva aggiunto telecamere di sorveglianza e aveva sporto denuncia presso i Carabinieri.

Durante la perquisizione dell’appartamento del dipendente a Misterbianco, è emerso un vero e proprio tesoro nascosto con cura. Sono state scoperte numerose mazzette di denaro contante, per un totale di 250.000 €, conservate in una scatola, insieme a numerosi orologi di alto valore e gioielli in oro e pietre preziose, stimati in almeno 110.000 €. Gran parte dei preziosi conservava ancora l’etichetta e la confezione della gioielleria in cui lavorava il cassiere.

Tutti gli oggetti sospettati di essere provento di furti precedenti sono stati posti sotto sequestro. Il titolare ha riconosciuto come suoi i gioielli ritrovati dai Carabinieri, poiché possedeva le ricevute d’acquisto degli stessi.

Le indagini continuano per identificare eventuali ulteriori reati commessi in danno del negozio. Nel frattempo, il cassiere è stato arrestato per appropriazione indebita aggravata e sottoposto agli arresti domiciliari. Alla conclusione delle indagini, la refurtiva sarà restituita al legittimo proprietario.

© Riproduzione riservata.