Schifani: urgenti interventi statali per affrontare la siccità in Sicilia

La siccità che affligge vaste zone della Sicilia ha raggiunto livelli allarmanti, con molte aree prive completamente di risorse idriche. Questa situazione sta causando gravi danni alle aziende agricole, mettendo a rischio la produzione di grano per l’anno in corso.

Secondo Renato Schifani, presidente della Regione, sono necessari interventi urgenti a livello statale per affrontare la crisi idrica. La Regione ha già avviato azioni per mitigare gli effetti della siccità, ma occorre un impegno congiunto per operare su reti e sistemi di approvvigionamento idrico e per promuovere un uso più responsabile delle risorse.

Attualmente, circa un milione di siciliani si troveranno a fronteggiare un piano di razionamento dell’acqua, con riduzioni forzate nelle forniture gestite da Siciliacque in 93 comuni delle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina, Palermo e Trapani. Le riduzioni della portata d’acqua varieranno dal 10% al 45%, con punte più elevate in alcune aree del Nisseno e dell’Agrigentino.

La siccità in Sicilia non è un fenomeno nuovo, ma il ciclo attuale, che perdura da quasi cinque anni, è particolarmente grave. Il 2023 è stato il quarto anno consecutivo con precipitazioni al di sotto della media storica, e i primi mesi del 2024 hanno confermato questa tendenza, con temperature elevate e scarse piogge.

La mancanza di precipitazioni rende difficile il ricaricamento degli invasi e delle falde acquifere, con alcuni invasi per uso potabile che registrano una mancanza di oltre il 90% dell’acqua disponibile a marzo 2024. Anche i bacini per uso irriguo sono colpiti, con un livello di invaso pari al 30% della capacità potenziale, il più basso dal 2010. Le previsioni indicano un prolungato periodo di temperature sopra la media e assenza totale di precipitazioni anche per il mese di aprile, aggravando ulteriormente la situazione già critica.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo