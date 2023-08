Donna americana 77enne muore in un Incidente stradale a Taormina

Donna americana di 77 anni perde la vita in un incidente stradale a Taormina. Auto impatta contro veicoli parcheggiati. Marito ferito. Indagini in corso.

Una drammatica fatalità ha colpito Taormina ieri pomeriggio, quando una donna americana di 77 anni ha perso la vita in un tragico incidente stradale. L’incidente è avvenuto nella pittoresca piazza Cacciola, dove l’auto condotta dal marito della vittima è stata coinvolta in un impatto con tre veicoli parcheggiati.

La vittima, passeggera nella Fiat 600 guidata dal marito, è deceduta nonostante gli sforzi dei medici dell’ospedale San Vincenzo Sirina. La donna ha subito gravi ferite, tra cui un trauma cranico devastante, che ha reso vani gli sforzi del personale medico nel cercare di salvarla.

L’auto è andata fuori controllo durante una manovra, schiantandosi violentemente contro le auto parcheggiate ai lati della piazza. Il marito è stato anche lui trasportato in ospedale con fratture multiple, ma fortunatamente è fuori pericolo. Le autorità locali stanno indagando sull’accaduto e i veicoli coinvolti sono stati sequestrati per ulteriori analisi. Il magistrato in carica deciderà se eseguire un’autopsia sul corpo della vittima per comprendere meglio le cause del decesso.

Questa tragedia getta un’ombra di tristezza sulla comunità di Taormina. Gli abitanti locali sono sconvolti da questo incidente che ha portato alla perdita di una vita preziosa. Le indagini proseguiranno per determinare le responsabilità e le circostanze esatte di questo tragico evento.

© Riproduzione riservata.