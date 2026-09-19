Violenze sessuali, professore di Medicina condannato a quattro anni

La terza sezione penale della Corte d’appello ha condannato a quattro anni di reclusione Santo Torrisi, professore di Medicina, nell’ambito del procedimento per violenze sessuali e molestie ai danni di alcune studentesse. I fatti contestati risalgono al periodo compreso tra il 2010 e il 2014 e sarebbero avvenuti all’ospedale Vittorio Emanuele-Ferrarotto.

La decisione dei giudici di secondo grado ribalta la sentenza pronunciata dal Tribunale di Catania, che aveva assolto il docente. Oltre alla pena detentiva, la Corte ha disposto l’interdizione perpetua dai pubblici uffici, il pagamento delle spese e il risarcimento delle parti civili, stabilendo una provvisionale di 10 mila euro per ciascuna.

Nel giudizio di primo grado, il Tribunale aveva ritenuto non raggiunta la prova della violenza sessuale. Nelle motivazioni della sentenza era stato evidenziato che il professore avrebbe «appoggiato i palmi al seno» di una studentessa, ma «senza una pressione particolare delle mani».

Nel processo d’appello l’accusa, rappresentata dal procuratore aggiunto Ardite e dal sostituto procuratore generale Ursino, aveva chiesto una condanna a sei anni di reclusione.

Alla richiesta formulata dalla Procura si erano associate anche le parti civili costituite nel procedimento: quattro delle sette donne individuate come parti offese e l’azienda ospedaliera Policlinico.

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