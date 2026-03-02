Controlli velocità della Stradale su A18 e A20 dal 2 all’8 marzo

La Polizia Stradale di Messina ha reso noto il programma settimanale dei controlli sulla velocità lungo le principali arterie autostradali del territorio provinciale. L’iniziativa, che prevede la diffusione preventiva delle tratte interessate, è finalizzata a favorire comportamenti di guida più prudenti e a ridurre il rischio di sinistri stradali, richiamando l’attenzione degli automobilisti sul rispetto dei limiti vigenti.

I servizi di monitoraggio saranno attivi da lunedì 2 marzo a domenica 8 marzo 2026 e interesseranno le autostrade A18 Messina-Catania e A20 Messina-Palermo. Le verifiche saranno concentrate nei segmenti caratterizzati da una maggiore incidenza di incidenti, con controlli effettuati in modo alternato in entrambe le direzioni di marcia.

In particolare, le attività di rilevazione della velocità sono previste nelle giornate del 3, 4, 6, 7 e 8 marzo 2026 lungo le due direttrici autostradali indicate. La programmazione rientra nell’ambito delle azioni di prevenzione e vigilanza svolte dalla Polizia Stradale per garantire condizioni di sicurezza alla circolazione e contrastare comportamenti alla guida non conformi alle norme del Codice della strada.

L’ufficio della Polizia Stradale ha inoltre ricordato i limiti di velocità attualmente in vigore. Sulle autostrade è consentita una velocità massima di 130 chilometri orari, ridotta a 110 in presenza di condizioni meteorologiche avverse. Sulle strade extraurbane principali il limite è fissato a 110 chilometri orari, con una riduzione a 90 in caso di maltempo.

L’invito rivolto agli utenti della strada è quello di mantenere un’andatura adeguata alle condizioni della viabilità e di attenersi alle disposizioni previste per la sicurezza della circolazione.

