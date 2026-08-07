Gioiosa Marea, l’ANAC richiama il Comune su trasparenza e procedure

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha concluso l’istruttoria relativa agli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura effettuati dal Comune di Gioiosa Marea nel periodo compreso tra il 2021 e il 2025. A darne comunicazione è stato l’ingegnere Antonio Vincenti, rendendo noto l’esito del procedimento di vigilanza avviato dall’Autorità.

L’attività istruttoria trae origine da una segnalazione riguardante gli affidamenti eseguiti tra il 2015 e il 2025. L’ANAC ha tuttavia circoscritto gli accertamenti agli anni dal 2021 al 2025, motivando la scelta con ragioni di attualità. Il procedimento è stato definito in forma semplificata, in applicazione dell’articolo 20 del Regolamento sull’attività di vigilanza, ritenendo il quadro normativo e giurisprudenziale sufficientemente chiaro e coerente con precedenti orientamenti dell’Autorità.

Nel provvedimento conclusivo viene evidenziato che le procedure adottate dall’amministrazione comunale hanno presentato criticità riconducibili alla non corretta applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e al mancato adempimento degli obblighi di comunicazione nei confronti dell’ANAC previsti dal Codice dei contratti pubblici.

L’Autorità ha quindi invitato il Comune ad adottare specifiche misure correttive finalizzate ad adeguare le procedure di affidamento. Tra le indicazioni formulate figurano il ricorso a elenchi o albi aperti degli operatori economici, la predisposizione di un regolamento per la gestione degli affidamenti, in conformità all’articolo 1, comma 3, dell’Allegato 1.3 del decreto legislativo 36/2023, e l’applicazione delle linee guida contenute nel Vademecum ANAC del 30 luglio 2024 dedicato agli affidamenti diretti.

Nella comunicazione indirizzata all’esponente, l’Autorità precisa inoltre che, in base al Regolamento vigente, è possibile trasmettere esclusivamente l’informazione relativa alla conclusione del procedimento, non essendo il segnalante qualificabile come controinteressato.

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