Pensionato assolto dall’accusa di omicidio stradale a Patti

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Patti, Dott. Andrea La Spada, ha disposto l’archiviazione del procedimento penale nei confronti di un pensionato di Alcara Li Fusi originariamente indagato per omicidio stradale. Il fatto risale a gennaio 2024, quando lungo una strada agricola si verificò uno scontro “di striscio” tra il veicolo guidato dall’anziano, difeso dall’avvocato Massimiliano Fabio, e un’altra autovettura con a bordo quattro giovani.

Nelle perizie tecniche si legge che il conducente in salita, “mantenendo regolarmente la propria mano di percorrenza ad una velocità particolarmente moderata”, si spostò al limite destro della carreggiata per agevolare il passaggio, come confermato da una traccia di scarrocciamento individuata dai Carabinieri.

Dopo l’urto, il veicolo in discesa “scavalcava il guard-rail ed iniziava la caduta nella scarpata”, circostanza che provocò il decesso del conducente. In sede di opposizione all’originaria richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero, il Gip ha ritenuto che le integrazioni alle consulenze tecniche escludano “senza dubbio ogni responsabilità” nell’atteggiamento di guida dell’indagato.

Il provvedimento esclude inoltre qualsiasi omissione di soccorso e ogni rilievo a carico dell’ente gestore della strada riguardo alla tipologia del guard-rail. “L’archiviazione conferma l’estraneità alle contestazioni del mio assistito – ha dichiarato l’avvocato Fabio – il quale, appreso dell’incidente, si è presentato volontariamente alle forze dell’ordine e ha collaborato integralmente.”

