Sicilia, weekend di sole e caldo con punte oltre i 37 gradi

Il fine settimana in Sicilia sarà caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione che garantirà condizioni meteorologiche generalmente stabili e prevalentemente soleggiate su gran parte del territorio regionale. Nella giornata di sabato il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso sia lungo i litorali tirrenico, ionico e meridionale, sia nelle aree interne e lungo i rilievi appenninici. I venti soffieranno debolmente dai quadranti nord-orientali, con tendenza a disporsi da nord nel corso della giornata. Lo zero termico si attesterà intorno ai 4.550 metri. Il Basso Tirreno e il Mare di Sicilia risulteranno poco mossi, mentre il Canale di Sicilia sarà mosso.

Per domenica è previsto un quadro meteorologico ancora dominato dall’anticiclone, con condizioni di tempo stabile e ampi spazi di sereno lungo le coste. Sui rilievi appenninici e nelle zone interne, invece, nelle ore centrali della giornata è atteso un aumento della nuvolosità che potrà favorire locali e deboli precipitazioni. In serata è previsto un progressivo ritorno del cielo sereno. I venti resteranno deboli dai quadranti nord-orientali, mentre lo zero termico salirà intorno ai 4.600 metri. Anche domenica il Basso Tirreno e il Mare di Sicilia saranno poco mossi, con il Canale che si manterrà mosso.

La tendenza per l’inizio della prossima settimana conferma la persistenza dell’alta pressione, destinata a mantenere condizioni di stabilità atmosferica almeno fino a ridosso di Ferragosto. Le giornate saranno prevalentemente soleggiate, pur con una maggiore variabilità pomeridiana nelle aree montuose, dove non si escludono isolati rovesci o brevi temporali. Le temperature massime potranno superare i 35-37 gradi nelle pianure interne, mentre lungo le coste i valori saranno leggermente inferiori, accompagnati da condizioni di afa elevata. – Fonte 3BMeteo.

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