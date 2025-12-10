L’albero di Natale degli alunni “illumina” il lungomare di San Giorgio

Sul lungomare “Anna Rita Sidoti” di San Giorgio è stato installato l’albero di Natale realizzato dagli alunni della scuola primaria del plesso di San Giorgio con il supporto dei volontari dell’associazione Auser, nell’ambito di un’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale di Gioiosa Marea. L’iniziativa ha coinvolto le classi dell’istituto, impegnate nella preparazione degli addobbi destinati a decorare la struttura collocata nell’area pubblica del litorale.

L’amministrazione scolastica ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto. La dirigente Maria La Rosa ha rivolto un ringraziamento agli studenti, alle insegnanti e alla responsabile di plesso, Rosalba Mollica, sottolineando il contributo offerto alla realizzazione dell’allestimento. Anche l’Auser, rappresentata da Franca Sidoti, ha collaborato alle attività, fornendo supporto logistico durante le fasi di preparazione e montaggio.

L’albero, completato e illuminato, è ora fruibile dalla cittadinanza. La presenza dei manufatti realizzati dagli alunni costituisce un elemento distintivo dell’allestimento, che rimarrà visibile per l’intero periodo natalizio. Le decorazioni, predisposte nel corso delle attività didattiche, sono state inserite per valorizzare il percorso avviato dagli studenti insieme ai volontari.

Secondo quanto riferito dalla scuola, l’iniziativa rappresenta un’occasione per promuovere la partecipazione degli alunni alle attività del territorio. “Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’albero”, ha dichiarato la dirigente La Rosa, mentre l’Auser ha espresso soddisfazione per la collaborazione. L’installazione è stata consegnata alla comunità al termine delle operazioni di allestimento e accensione delle luci.

