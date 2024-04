Si ribalta durante un rocambolesco inseguimento a San Cristoforo

Nella notte scorsa, un incidente coinvolgente un veicolo in fuga ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine in via Via Zia Lisa, nel cuore di San Cristoforo. Il conducente, avendo notato la presenza delle Volanti, ha tentato la fuga, dando il via a un rocambolesco inseguimento.

La vettura, sfrecciando per le stradine del quartiere, ha terminato la sua corsa in via Testulla, dopo aver urtato un’auto parcheggiata e ribaltandosi. L’incidente ha attirato l’attenzione dei residenti, che hanno cercato di ostacolare l’azione della polizia. Tuttavia, grazie al pronto intervento di ulteriori forze dell’ordine, tra cui i Carabinieri e l’Esercito, la situazione è stata prontamente gestita.

L’unico occupante del veicolo, un uomo di trentatré anni con precedenti penali, è stato bloccato non senza difficoltà. Durante la perquisizione, sono stati scoperti oltre 78.500 euro in contanti, di cui 7.000 euro addosso all’uomo e il resto all’interno del veicolo, nascosti in buste termosaldate.

La mancanza di una spiegazione plausibile riguardo alla provenienza del denaro ha portato al sequestro dell’intera somma, sospettata di essere il provento di attività illegali. Anche il veicolo è stato confiscato.

L’uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e è attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di Piazza Lanza, in attesa delle decisioni della magistratura. Le indagini sono in corso per determinare l’origine e lo scopo del denaro sequestrato.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo