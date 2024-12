Incidenti a Piano Battaglia, cinque feriti soccorsi durante il weekend

Piano Battaglia, meta sciistica siciliana particolarmente affollata durante il periodo invernale, ha visto il primo fine settimana di piena operatività per il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano. La località ha beneficiato delle abbondanti nevicate dei giorni precedenti e dell’apertura degli impianti sciistici, attirando numerosi visitatori. I tecnici del Soccorso Alpino avevano già presidiato l’area nelle giornate festive del 25 e 26 dicembre, assicurando un servizio continuo.

Gli interventi sono stati effettuati in collaborazione con la Protezione Civile della Città Metropolitana di Palermo, come previsto dalla convenzione in atto per garantire l’assistenza durante i fine settimana del periodo innevato. Il supporto operativo ha visto anche la partecipazione della guardia medica dell’Asp di Palermo e dei sanitari del 118.

Nella giornata odierna, 29 dicembre 2024, si sono verificati due incidenti distinti sulle piste da sci. Il primo ha coinvolto un uomo di 29 anni, residente a Palermo, che ha riportato una sospetta frattura al ginocchio. Il secondo ha interessato una donna di 37 anni originaria di Cefalù, con una diagnosi di distorsione al ginocchio.

Nella giornata precedente, le squadre di soccorso hanno trattato tre ulteriori casi. Una giovane di 19 anni di Gela è stata vittima di un trauma cranico e della frattura della caviglia sinistra durante una caduta con gli sci. Un ventiquattrenne di Castellana Sicula ha subito una distorsione al ginocchio sinistro, mentre una diciottenne di Trabia ha riportato una distorsione alla caviglia destra cadendo da uno slittino lungo un pendio.

La presenza capillare del Soccorso Alpino si è rivelata cruciale per fronteggiare l’afflusso di appassionati e l’incremento degli incidenti sulle piste.

© Riproduzione riservata.

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁