Liste d’attesa Sanità, mobilitazione a Palermo con il Codacons

Il Codacons parteciperà alla manifestazione prevista domani, 26 novembre, alle ore 10 a Palermo, iniziativa promossa dalla medicina convenzionata siciliana per segnalare le difficoltà di accesso alle prestazioni sanitarie nell’isola. L’associazione richiama l’attenzione sul lavoro svolto negli anni attraverso esposti, diffide e iniziative legali rivolte alle aziende sanitarie, con l’obiettivo di ridurre i tempi di attesa e garantire prestazioni tempestive.

Il Segretario Nazionale, Francesco Tanasi, ha più volte evidenziato gli effetti dei rinvii su visite ed esami diagnostici, affermando che «le liste d’attesa continuano a incidere sull’effettiva possibilità di cura dei cittadini». Tanasi ha inoltre promosso il Comitato Vittime delle Liste d’Attesa, struttura nata per raccogliere le segnalazioni dei pazienti che lamentano ritardi prolungati nell’accesso a esami quali TAC, risonanze e ulteriori accertamenti clinici indispensabili per la continuità terapeutica.

Secondo il Codacons, le richieste ricevute nelle ultime settimane confermano un ulteriore peggioramento dei tempi per visite e diagnostica, con tempistiche che in alcuni casi superano quelle già considerate critiche negli anni precedenti. L’associazione ritiene necessario un intervento immediato da parte della Regione, chiedendo misure strutturali che includano il rafforzamento della medicina territoriale, l’ampliamento dell’offerta sanitaria, una maggiore trasparenza dei percorsi e un monitoraggio puntuale dei tempi di erogazione.

La partecipazione alla protesta di Palermo intende anche rappresentare i cittadini che hanno presentato segnalazioni e richieste di tutela nel corso degli anni. «Molti utenti hanno ottenuto risposte attraverso esposti e interventi mirati», ha ricordato l’associazione, sottolineando la volontà di mantenere attivo il confronto con le istituzioni competenti.

