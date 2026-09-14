“Ambiente mare: risorsa e futuro!”, appuntamento a San Giorgio

La salvaguardia dell’ambiente marino e la diffusione di una maggiore consapevolezza sulle risorse naturali del territorio saranno i temi dell’iniziativa “Ambiente mare: risorsa e futuro!”, in programma domenica 20 settembre 2026 all’Arena San Giorgio.

L’evento è promosso dall’associazione Vivi San Giorgio in collaborazione con la Pro Loco, con il contributo del Comune di Gioiosa Marea e dell’Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana. Tra gli ospiti è prevista la partecipazione di Mariasole Bianco, esperta di conservazione marina e divulgatrice scientifica.

Il programma prenderà il via alle 17.30 con uno spazio rivolto a bambini e ragazzi. Sarà proiettato il primo episodio della serie televisiva “Missione Mare”, realizzata per Rai Kids/H2O con produzione Graffiti Creative. Il format affronta con un linguaggio destinato ai più giovani i temi legati alla conoscenza degli oceani e alla loro protezione.

Alle 18.30 seguirà il convegno “Ambiente mare: risorsa e futuro!”, durante il quale saranno approfonditi gli aspetti relativi alla sostenibilità ambientale, alla tutela delle coste e alla valorizzazione del patrimonio marino quale risorsa per il territorio.

Particolare attenzione sarà dedicata anche alla riduzione dell’utilizzo della plastica. A tutti i bambini presenti verrà consegnata una borraccia riutilizzabile, nell’ambito delle iniziative finalizzate a promuovere comportamenti plastic-free.

Dopo gli appuntamenti previsti dal programma, la manifestazione proseguirà con attività di animazione rivolte ai più piccoli. La serata si concluderà con un rinfresco aperto a tutti i partecipanti.

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