Inflazione all’1%, ma alcuni settori crescono oltre la media

Con un tasso d’inflazione annuo attestato all’1%, l’aumento medio della spesa per una famiglia tipo è stimato in 331 euro, che salgono a 457 euro per un nucleo con due figli. È il quadro delineato dal Codacons sulla base dei dati diffusi dall’Istat, che evidenzia tuttavia forti differenze tra i diversi capitoli di spesa. Secondo l’associazione, alcuni settori mostrano rincari nettamente superiori alla media nazionale, con ricadute rilevanti sui bilanci familiari.

Tra le voci più dinamiche figurano i servizi finanziari e assicurativi, cresciuti del 4,2% su base annua. Andamenti marcati si registrano anche nel comparto turistico, dove strutture ricettive e ristorazione segnano un incremento del 3,5%, oltre tre volte il tasso medio dell’inflazione. Gli alloggi, inoltre, presentano un aumento dell’1,4% rispetto al mese di dicembre.

“I dati ufficiali confermano ciò che le famiglie denunciano da tempo: il costo della vita reale cresce molto più velocemente dell’inflazione media”, afferma Francesco Tanasi, segretario nazionale del Codacons, sottolineando come “turismo e ristorazione continuino a registrare aumenti significativi, con effetti diretti sulla possibilità di viaggiare e di accedere ai servizi”.

L’analisi si concentra anche sulla composizione del paniere Istat. Dopo tre anni di riduzione, torna a crescere il peso della voce “alimentari e bevande analcoliche”, considerata una spesa primaria. Parallelamente, il Codacons segnala la diminuzione del peso attribuito ad abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili, in calo dello 0,25%, e ai trasporti, ridotti dell’1,04%, nonostante restino componenti rilevanti della spesa familiare.

“Ridurre il peso di spese essenziali come casa, energia e trasporti rischia di restituire una fotografia parziale della realtà quotidiana”, osserva Tanasi. Nel paniere 2026 entrano inoltre nuove voci, come le uniformi scolastiche e i filati per maglia e uncinetto, mentre l’inserimento dei kit di videosorveglianza riflette un cambiamento nelle abitudini di consumo legato alla sicurezza domestica.

