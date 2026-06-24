Ficarra aumenta le ore ai dipendenti comunali fino al 2028

L’amministrazione comunale di Ficarra prosegue il percorso di potenziamento della struttura organizzativa dell’ente attraverso nuove misure rivolte al personale dipendente e al miglioramento dei servizi destinati alla cittadinanza.

Dopo la stabilizzazione degli ex articolisti avvenuta durante l’amministrazione Artale e i successivi interventi che hanno incrementato progressivamente il monte ore lavorativo del personale, la giunta guidata dal sindaco Ridolfo ha approvato la Delibera n. 691 del 24 giugno 2026, avviando l’iter che consentirà di ampliare ulteriormente l’orario di lavoro dei dipendenti comunali.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle disposizioni introdotte dalla Regione Siciliana e permetterà di aumentare le ore settimanali del personale da 30 a 32 a partire dal secondo semestre del 2026 e fino al 2028. Secondo quanto dichiarato dal primo cittadino, il provvedimento rappresenta la prosecuzione di un percorso già avviato negli anni precedenti per rafforzare gli uffici comunali e garantire una maggiore capacità operativa dell’ente.

“Dietro ogni pratica conclusa, ogni finanziamento ottenuto e ogni servizio assicurato alla comunità vi sono lavoratrici e lavoratori che hanno dimostrato professionalità e senso delle istituzioni. Era necessario valorizzarne il ruolo e consolidarne il contributo all’attività amministrativa”, ha affermato Ridolfo.

L’intervento interesserà complessivamente 17 dipendenti comunali. Per l’anno 2026 non sono previsti effetti economici sul bilancio dell’ente, mentre dal 2027 l’amministrazione prevede di integrare con risorse comunali la quota non coperta dai finanziamenti regionali.

“Abbiamo scelto di investire sul capitale umano del Comune perché la qualità dei servizi passa innanzitutto dalle persone che li rendono possibili”, ha aggiunto il sindaco.

L’operazione si inserisce nel programma di rafforzamento della macchina amministrativa, anche in funzione della progressiva riduzione dell’organico dovuta ai pensionamenti.

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