Ottimi successi nelle gare di atletica leggera per l’I.C. di Gioiosa Marea

L’istituto Comprensivo “Anna Rita Sidoti” di Gioiosa Marea, diretto dal prof. Leon Zingales, continua a raccogliere successi sportivi nella disciplina dell’atletica leggera. Sabato 8 maggio 2023, i giovani atleti dell’istituto hanno partecipato alla fase provinciale dei campionati studenteschi di atletica leggera presso lo stadio D’Alcontres a Barcellona Pozzo di Gotto, ottenendo ottimi risultati.

In particolare, Vincenzo Piraino si è aggiudicato la vittoria nella categoria cadetti nei 1000 metri, mentre Mattia Di Luca ha conquistato il primo posto negli 80 ostacoli. I due atleti parteciperanno alla finale regionale che si terrà a Palermo il 17 maggio prossimo.

Ma non sono gli unici a portare a casa un risultato soddisfacente. Un ottimo secondo posto per Franco Ludovico negli 80 metri e per la staffetta 4×100. La squadra cadetti si aggiudica un meritatissimo secondo posto. Lodevole anche la prestazione delle cadette.

Il prof. Nino Busacca, che ha accompagnato gli atleti come allenatore insieme al collega Roberto Buttò, ha espresso grande soddisfazione per i risultati ottenuti in questo anno scolastico. Dopo essere arrivati sul podio alle finali regionali di tennistavolo con un ottimo terzo posto, l’obiettivo ora è rappresentato dalle finali regionali di Palermo di Atletica e Badminton del 17 e 19 maggio prossimo. Busacca si augura di poter ben figurare nelle varie competizioni.

Il 25 maggio, infine, si concluderanno le competizioni sportive per quest’anno per l’IC Anna Rita Sidoti con la Pallavolo S3. Il bilancio è più che positivo, e l’istituto può essere fiero dei propri giovani atleti.

